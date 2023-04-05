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ضمن منافسات الجولة الـ22

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير رائد الزهراني مباراة أبها والتعاون في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري ومحمد وزي، الحكم الرابع محمد الحربي، تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ويتولى محمد أبوشقارة مهمة إدارة مباراة الباطن ضد الوحدة، ويساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، فيصل البلوي حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

ويقود شكري الحنفوش مباراة الطائي والرائد، ويساعده حسن آل سلام وعبدالله العجيم، الحكم الرابع تركي هشلان، حكم تقنية الفيديو محمد السماعيل، ويساعده محمد الوحيمر.

الطائي والخليج
لاعبو الطائي – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مباريات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الهلال بـ45 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ35 نقطة، والفتح بـ32 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الرائد بـ25 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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