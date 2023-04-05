حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
ويدير رائد الزهراني مباراة أبها والتعاون في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري ومحمد وزي، الحكم الرابع محمد الحربي، تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.
ويتولى محمد أبوشقارة مهمة إدارة مباراة الباطن ضد الوحدة، ويساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، فيصل البلوي حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.
ويقود شكري الحنفوش مباراة الطائي والرائد، ويساعده حسن آل سلام وعبدالله العجيم، الحكم الرابع تركي هشلان، حكم تقنية الفيديو محمد السماعيل، ويساعده محمد الوحيمر.
وقبل مباريات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الهلال بـ45 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ35 نقطة، والفتح بـ32 نقطة.
ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الرائد بـ25 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.