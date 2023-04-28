حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد السماعيل مباراة الاتفاق ضد ضمك في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع سلطان العكيري، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويقود خالد الطريس مواجهة الفتح ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده فيصل القحطاني ومحمد الشهري، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده محمد العرمطي.

ويتولى شكري الحنفوش إدارة مباراة الفيحاء والخليج على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده محمد العبكري وإبراهيم الدخيل، الحكم الرابع تركي هشلان، حكيم الفيديو سامي الجريس ويساعده فهد العمري.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة النصر والرائد بدوري روشن السعودي إلى محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، حكم الفيديو عبدالله الخربوش ويساعده عمر الجمل.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، يليه ضمك بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، ثم العدالة 21 نقطة، الخليج 17 نقطة، والباطن 15 نقطة.