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مشهد اكتسى باللون الأبيض

حكاية صورة مهيبة للمعتمرين لحظة سجودهم كاللؤلؤ المنثور

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
حكاية صورة مهيبة للمعتمرين لحظة سجودهم كاللؤلؤ المنثور
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد مهيب اكتسى باللون الأبيض، تمكن المصور السعودي عبدالرحمن السهلي، من اقتناص لحظة سجود المعتمرين في صحن المطاف وسط المسجد الحرام وبالقرب من الكعبة المشرفة، والتي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها “اللؤلؤ المنثور”.

تفاصيل مميزة

وبشأن تفاصيل هذه الصورة، قال السهلي لقناة “العربية”، إنّه التقط هذه الصورة أثناء صلاة العصر، واصفًا المعتمرين بأنهم “مثل البنيان المرصوص”، حيث انحنت رؤوس المعتمرين وجميعهم بلباس واحد.

وفور تداوله للصورة وعدد من الصور الأخرى، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العالم العربي، معبرين عن إعجابهم بجمال المشهد.

ووصف أحد المغردين المنظر بأنه يشبه “اللؤلؤ المنثور”، فيما عبر آخرون عن سعادتهم بالصورة التي تبعث في النفس مشاعر الروحانية والطمأنينة والسكينة في بيت الله الحرام.

وتُسخِّر رئاسة شؤون الحرمين خدماتها طيلة شهر رمضان، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

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