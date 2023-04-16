حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمًا بعزل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور من منصبه.

عزل مرتضى منصور

وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى رقم 70458 لسنة 76 قضائية والمرفوعة من عبدالله جورج والدعوى المرفوعة من هاني شكري عضوي مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

وأكدت التقارير أن محكمة القضاء الإداري قررت زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وكان مرتضى منصور قد نفذ حكماً بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بضرورة عزله من منصبه، نظرًا لصدور حكم مُقيد لحريته، وفقًا للائحة.

الزمالك بالدوري المصري

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل 6 مواجهات والخسارة في مثلهم، وسجل 34 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.