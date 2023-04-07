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من المقرر إقامة ذهاب النهائي يوم 29 إبريل الجاري

حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ صباحاً
حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن الحكم العماني أحمد الكاف سوف يدير مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل الجاري في الرياض.

حكم مباراة الهلال وأوراوا 

وعلق الناقد الرياضي سامي الحريري المقرب من أزرق الرياض على اختيار الحكم العماني لـ مباراة الهلال وأوراوا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الاتحاد الآسيوي في استفزاز صريح للهلال يضع الحكم العماني أحمد الكاف حكمًا للقاء نهائي آسيا الهلال وأوراوا، حكم أخطاؤه كثيرة، بل حتى في المباريات “الودية” يُخطئ وآخرها لقاء السعودية وفنزويلا الأخير”.

وتابع الحريري: “أما مع الهلال فيكفي أن تشاهدوا هذه ركلة الجزاء في آخر الدقائق في مباراة العين في لقاء سابق بدوري أبطال آسيا”.

الحكم العماني أحمد الكاف

أخطاؤه في مباراة فنزويلا

وفي مباراة السعودية وفنزويلا الودية التي أُقيمت في مارس الماضي، انتقد كل من الناقدين محمد الشيخ وأحمد الفهيد الحكم أحمد الكاف، حيث قال محمد الشيخ: “الحكم العماني الكاف لودية الأخضر جيد لكن قراراته غريبة ضد منتخبنا.. لقطة سعود عبدالحميد الكل يراها أنها ركلة جزاء.. لكن رئيس لجنة الحكام فرهاد عبدالله هو الملام لتباين قراراته”.

أما الناقد الرياضي أحمد الفهيد فقال: “لقطة سعود عبدالحميد ركلة جزاء واضحة ما تقوله لجنة الحكام بعد كل جولة ما له قيمة بسبب عدم استفادتي.. لأن الحالات تتكرر والقرارات متباينة.. البعض الآن لا تثق في الـ VAR طالما وجود التقدير في القرار”.

 

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