حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية

أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن أمير البلاد، حل مجلس الأمة 2020 استنادًا إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وأوضح الشيخ مشعل في كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة.

إصلاحات سياسية وقانونية

وأضاف أنه سيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعًا للخلاف ودرءًا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانًا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.

ولفت إلى أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب من الجميع الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.