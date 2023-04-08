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تنخفض طاقتها لـ 80% بعد الشحن 500 مرة

حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا
المواطن - فريق التحرير

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تعمل معظم تقنيات المستهلك الحديثة، بما في ذلك جهاز آيفون، على بطاريات ليثيوم أيون، وهذه البطاريات تزداد سوءًا بمرور الوقت ومع الاستخدام، لذا، إذا كنت تشعر أن بطارية هاتفك لم تعد تصمد كما كانت يوم شراء الجهاز، فهناك سبب لذلك، وفقًا لشركة آبل.

لماذا تنفد بطاريات آيفون مع الوقت؟

أوضحت شركة أبل أنه مع تقدم عمر بطاريات الليثيوم كيميائيًا، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها البطارية، مما يؤدي إلى فترات زمنية أقصر قبل أن يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن، مضيفة: بالإضافة إلى سرعة انتهاء شحن البطارية، قد تنخفض قدرة البطارية على تقديم أقصى أداء فوري، أو طاقة قصوى، مع مرور الوقت.

ولكي يعمل الهاتف بشكل صحيح، يجب أن تكون الأجهزة الإلكترونية قادرة على الاعتماد على طاقة فورية من البطارية، ومع تقدم عمر البطاريات كيميائيًا، يمكن أن تزداد معوقاتها، مما يقلل من قدرة الهاتف على سحب هذه الطاقة.

حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا

هذا يعني إنه بالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن بطارية آيفون سوف تحتفظ بشحن أقل كلما زادت مرات تشغيلها وإعادة شحنها.

ووفقا لصحيفة The Sun البريطانية، تنخفض طاقة البطارية في الهاتف إلى 80%، بعد شحن الهاتف 500 مرة.

الحل الأرخص

لحسن الحظ، فإن بطارية آيفون القديمة ليست نهاية الطريق لهاتفك الذكي، فعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري الترقية إلى طراز أحدث، إلا أن هناك خيارا أرخص.

تقدم أبل بدائل للبطارية مدفوعة الثمن تكلف عادة أقل من 100 دولار، وقد تجد أن أداء آيفون العام يتحسن بعد استبدال البطارية أيضًا.

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