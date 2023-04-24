حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد

استمرت معاناة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهات الهلال، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمباراة الرابعة على التوالي.

تأهل الهلال للنهائي

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وفاز الزعيم بهدف دون رد، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

معاناة حمدالله مستمرة

وظهر عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز في المباراة، وهدد المرمى بأكثر من فرصة خطيرة، إلا أن حارس المرمى عبدالله المعيوف تألق بشكل لافت خلال الـ120 دقيقة، كما أحرز هدفًا، ولكن الحكم ألغاه.

وتُعد مباراة الأمس هي المواجهة الثالثة لحمدالله بقميص الاتحاد ضد الهلال، إلا أنه فشل في هز الشباك، كما خسر الـ3 لقاءات، وذلك رغم ظهوره بشكل مميز هذا الموسم، وتسجيله لـ16 هدفًا، يحتل بهم وصافة هدافي دوري روشن.

ويعود آخر هدف للمهاجم المغربي في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي قبل عامين، حينما سجل هدفًا، ليساهم في فوز النصر بثلاثة أهداف دون رد، ويتوج باللقب.

وخاض حمدالله 11 مباراة ضد الهلال منذ انتقاله إلى الدوري السعودي في صيف موسم 2018\ 2019، 8 منهم مع النصر و3 بقميص الاتحاد، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات وقدم تمريرة حاسمة.