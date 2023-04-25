Icon

الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن Icon رئيس البنك الدولي يشكر الملك سلمان على إجلاء الموظفين العالقين بالسودان Icon حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد Icon حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي Icon مواطن يتباهى بجواز السفر السعودي: اللي يحمله لا يخاف على عمره Icon سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على عدد من المناطق Icon موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الإقصاء من كأس الملك

حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه اللاعب حمد المنصور ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر رسالة إلى جماهير النادي بعد الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وظهر المنصور في مقطع فيديو متداول وهو يقول لجماهير أصفر الرياض بعد الخسارة من الوحدة أمس: ” أقول للجماهير الدوري لايزال في الملعب”.

وأصبح أصفر الرياض، قريبًا من إنهاء موسم 2022/2023 بدون أي بطولة، حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي وودع بطولة كأس الملك بالإضافة لتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن.

النصر والرائد

وسيواجه أصفر الرياض، فريق الرائد ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري روشن، مساء الجمعة المقبلة، حيث يأمل أصفر الرياض في الفوز مقابل تعثر الاتحاد بالخسارة أمام الشباب.

وفي وقت سابق، كانت جماهير النصر طالبت برحيل اللاعب حمد المنصور، كونه لا يشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق رغم أنه تم التجديد له لمدة 4 سنوات مع أصفر الرياض في الفترة الأخيرة.

حمد المنصور لاعب النصر
حمد المنصور

حمد المنصور

وكان المنصور صاحب الـ 29 عامًا لعب في الموسم قبل الماضي مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من أصفر الرياض ولم يوفق فعاد إلى النادي العاصمي مرة أخرى.

وسبق لـ حمد المنصور اللعب في صفوف أندية نجران والحزم والفيصلي قبل الانضمام إلى النصر في عام 2018.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم