حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب

وجه اللاعب حمد المنصور ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر رسالة إلى جماهير النادي بعد الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وظهر المنصور في مقطع فيديو متداول وهو يقول لجماهير أصفر الرياض بعد الخسارة من الوحدة أمس: ” أقول للجماهير الدوري لايزال في الملعب”.

وأصبح أصفر الرياض، قريبًا من إنهاء موسم 2022/2023 بدون أي بطولة، حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي وودع بطولة كأس الملك بالإضافة لتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن.

النصر والرائد

وسيواجه أصفر الرياض، فريق الرائد ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري روشن، مساء الجمعة المقبلة، حيث يأمل أصفر الرياض في الفوز مقابل تعثر الاتحاد بالخسارة أمام الشباب.

وفي وقت سابق، كانت جماهير النصر طالبت برحيل اللاعب حمد المنصور، كونه لا يشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق رغم أنه تم التجديد له لمدة 4 سنوات مع أصفر الرياض في الفترة الأخيرة.

حمد المنصور

وكان المنصور صاحب الـ 29 عامًا لعب في الموسم قبل الماضي مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من أصفر الرياض ولم يوفق فعاد إلى النادي العاصمي مرة أخرى.

وسبق لـ حمد المنصور اللعب في صفوف أندية نجران والحزم والفيصلي قبل الانضمام إلى النصر في عام 2018.