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حققت مستهدفها في شهر واحد

حملة اكتتاب جود تدخل جينيس

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
حملة اكتتاب جود تدخل جينيس
المواطن - واس

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حققت حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري”، رقمًا قياسيًا في جينيس للأرقام القياسية كأكبر مستهدف متحقق لحملة خيرية إلكترونية في شهر واحد على مستوى العالم، حيث استهدفت الحملة في انطلاقتها تأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة طيلة أيام شهر رمضان المبارك لتستمر حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وحظيت الحملة بتدشين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وقيادات الجهات الشريكة لتُعلن انطلاق أول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمسكن.

سهمك أخضر

وانطلقت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” حيث حاكت في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، والتي من خلاله قدمت مفهوم “السهم الرابح” بأرباح غير مادية وإنما أرباح خيرية اجتماعية تُسهم في إسكان أكثر من 3,500 أسرة شديدة الحاجة من خلال مشاركة المجتمع.

منصة جود

وتُعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

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