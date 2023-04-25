حملة واسعة في البرازيل لإدراج بيليه بالقاموس

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دشن متابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات واسعة في البرازيل، للمطالبة بإدراج لقب أسطورة كرة القدم “بيليه” في قاموس اللغة البرتغالية، ويعني اسمه أنه “الاستثنائي والفريد”.
وبحسب تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: بمعنى الاستثنائي والفريد.. برازيليون يطالبون بإضافة بيليه إلى قاموس اللغة البرتغالية، فقد أطلقت مؤسسة “بيليه” هذه الحملة.
وأكدت المؤسسة أن اسم الأسطورة الراحل بيليه يستخدم بكثرة بين البرازيليين، لمديح قدرات مميزة.
وتهدف الحملة إلى تخليد اسم النجم البرازيلي، وإضفاء الطابع الرسمي على الكلمة كمرادف لــ: استثنائي وفريد.