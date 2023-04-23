حميدتي يظهر في الخرطوم لأول مرة منذ بداية الاشتباكات

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وثق مقطع فيديو متداول ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو – حميدتي – في الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني.
أول ظهور لقائد #الدعم_السريع محمد حمدان دقلو منذ بدء المواجهات مع #الجيش_السوداني
#السودان
#العربية pic.twitter.com/ifw7uPUPoJ
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 23, 2023
وظهر قائد الدعم السريع مرتديًا الزي العسكري الخاص بالقوات ويحمل بندقية في يده ويلوح للجنود بيده الأخرى، في محاولة لرفع الروح المعنوية والقتالية لجنوده، فيما سارع العديد من الجنود إلى التكبير والإشارة بعلامات النصر.