حميدتي يظهر في الخرطوم لأول مرة منذ بداية الاشتباكات

وثق مقطع فيديو متداول ظهور قائد قوات الدعم السريع⁩ محمد حمدان دقلو – حميدتي – في الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني.

ظهور حميدتي

وظهر قائد الدعم السريع مرتديًا الزي العسكري الخاص بالقوات ويحمل بندقية في يده ويلوح للجنود بيده الأخرى، في محاولة لرفع الروح المعنوية والقتالية لجنوده، فيما سارع العديد من الجنود إلى التكبير والإشارة بعلامات النصر.