حميدتي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي

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دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروب بـ حميدتي، المجتمع الدولي، للتحرك فورًا ضد ما وصفه بـ جرائم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، واصفًا إياه بالمتطرف الذي يقصف المدنيين من الجو.
وأضاف دقلو، في بيان اليوم الاثنين، أن قواته تحارب من وصفهم بالمتطرفين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولاً، وبعيدًا عن الديمقراطية، مؤكدًا الاستمرار في ملاحقة عبد الفتاح البرهان وتقديمه للعدالة.
وجدد دقلو التأكيد أن قوات الدعم السريع لم تهاجم أحدًا بل ردت على الحصار والاعتداء عليها.
وشدد أيضًا على أن قوات الدعم السريع ستفعل كل ما بوسعها لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان، وتحقيق السلام والاستقرار.
من جهتها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الاثنين، أن الأبواق الإعلامية لقوات الدعم السريع تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.
وأوضحت القيادة العامة للجيش السوداني، أن موقف العمليات حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة تسيطر تمامًا على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.
وذكر البيان أن “القوات الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لقوات الدعم السريع بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل”.