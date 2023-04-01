حوافز مالية لتعزيز الزواج ورفع معدل المواليد باليابان

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل
أعلن وزير في مجلس الوزراء الياباني مكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد عن مسودة مقترح يهدف إلى تغيير الاتجاه الهبوطي.
وشمل المقترح، زيادة الدعم المخصص لرعاية الأطفال والتعليم وزيادة الأجور للعمال الأصغر سنًّا لتحفيزهم على الزواج والإنجاب.
من المعروف أن عدد سكان اليابان، البالغ أكثر من 125 مليون نسمة، يشهد تراجعًا منذ 15 عامًا، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060.
وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات الصين الإقليمية العدوانية المتزايدة.
ولمعالجة المشكلة، تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.