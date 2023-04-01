حوافز مالية لتعزيز الزواج ورفع معدل المواليد باليابان

أعلن وزير في مجلس الوزراء الياباني مكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد عن مسودة مقترح يهدف إلى تغيير الاتجاه الهبوطي.

زيادة الدعم

وشمل المقترح، زيادة الدعم المخصص لرعاية الأطفال والتعليم وزيادة الأجور للعمال الأصغر سنًّا لتحفيزهم على الزواج والإنجاب.

من المعروف أن عدد سكان اليابان، البالغ أكثر من 125 مليون نسمة، يشهد تراجعًا منذ 15 عامًا، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060.

تراجع عدد السكان

وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات الصين الإقليمية العدوانية المتزايدة.

ولمعالجة المشكلة، تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.