حياة 10 ملايين سوداني في خطر بسبب معارك الخرطوم

انتشرت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور من العاصمة الخرطوم، فيما تتجه الأنظار إلى العاصمة السودانية بسبب المعارك الدامية ومدى خطورة بقاء المواطنين في منازلهم وسط هذه الاشتباكات.

سكان الخرطوم

وتنقسم العاصمة السودانية الخرطوم إلى ثلاث مدن، هي الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري. وهذه المدن مجتمعة تشكل الخرطوم الكبرى، بعدد سكان يتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين نسمة، منهم مقيمون، ومتنقلون إليها يوميًا للعمل وكسب الرزق. والنسبة الأكبر من السكان يقطنون في مدينتي الخرطوم وأم درمان.

وتقع الاشتباكات الجارية في المدن الثلاث، دون وجود خط فاصل بين الجيش وقوات التدخل السريع. وفي حال اتساع رقعة القتال، سيكون أمام قاطني الخرطوم طريق واحد للنزوح وهو الجنوب، تحديدًا إلى المدن الواقعة على النيلين الأبيض والأزرق.

مصير المدنيين

وفيما يتعلق بسكان الخرطوم بحري، أمامهم خيار التحرك شمالاً أو شرقًا، للابتعاد عن مناطق القتال. بينما سينبغي على سكان أم درمان، إن هددت الأوضاع العسكرية أمنهم، النزوح إلى المدن الواقعة غرب وشمال وجنوب أم درمان.

ونشرت صحيفة التايمز تقريرًا تقول فيه إن المدنيين في السودان يختبئون بينما يقتتل الجنرالان من أجل السلطة في البلاد. صراع الجنرالات

وذكرت الصحيفة أن الاشتباكات انتشرت في العديد من مناطق البلاد، بسبب صراع بين القائد العسكري في البلاد، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.