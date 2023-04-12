Icon

التعليم عن بعد اليوم في مدارس حفر الباطن Icon ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرتها Icon تظاهر بالصلاة بعد ضبطه يسرق صندوق التبرعات بمسجد تركي Icon أكثر من 2 مليون مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز منذ بداية رمضان Icon مصرع 9 أشخاص في هجوم مسلح على ميناء صيد بالإكوادور Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتشكيل المتوقع Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر Icon متحدث المدني لـ”المواطن”: رفع الجاهزية استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر Icon حجز عمرة شوال متاح عبر نسك Icon توخيل: Bayern munich لم يُودع دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم أشعر أني قادم من هذه المنطقة

حيدر العبدالله يكشف عن نصيحة سعود بن نايف له

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ صباحاً
حيدر العبدالله يكشف عن نصيحة سعود بن نايف له
المواطن - فريق التحرير

تحدث الشاعر حيدر العبدالله، عن نصيحة الأمير سعود بن نايف، الذي طلب منه أن يلقي الشعر بطريقة يصفق لها من يشاهده.

نصيحة الأمير سعود بن نايف

وأضاف العبدالله، خلال لقائه ببرنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية، تقدمت بالشكر للأمير على ثقته وتوجيهه لي، لكن لم أشعر أني قادم من هذه المنطقة.

وأردف حيدر العبدالله: لم أشعر أني قادر على تمثيل هذا الصوت الجهوري البدوي الذي اعتاد الناس عليه في مثل هذه المحافل، لدرجة أن بعضهم زعم أني عاندت وصية الأمير، وهذا غير صحيح.

قصيدة سكنانا

ورد الشاعر حيدر العبدالله على من يقول إنه لم يستطيع تجاوز قصيدة سكنانا، مشيرًا إلى أن الكثير من الشعراء الكبار مثل محمود درويش مثلًا، كانت تطلب منه قصيدة سجل أنا عربي حتى آخر حياته، وغيره كثير من الشعراء.

ولفت الشاعر إلى أن هذا الأمر خارج إرادة الشاعر ومتروك للجماهير، مضيفًا: بالنسبة لي أمر مؤلم.

وأضاف حيدر العبدالله: سكنانا ليست عنوان القصيدة ولكنها لازمة أخذت من القصيدة، ووعد الشاعر بقصيدة عن السكن، مؤكدًا أنه تجاوز أمر أن يتم اختزاله في هذه القصيدة، لكن الناس لم تتجاوزه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية
العالم

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية

العالم
جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات
صحة وطب‎

جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة...

صحة وطب‎
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
آخر الاخبار

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى...

آخر الاخبار
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
السعودية اليوم

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

السعودية اليوم
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
العالم

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

العالم
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان
صحة وطب‎

نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان

صحة وطب‎