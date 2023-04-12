حيدر العبدالله يكشف عن نصيحة سعود بن نايف له

تحدث الشاعر حيدر العبدالله، عن نصيحة الأمير سعود بن نايف، الذي طلب منه أن يلقي الشعر بطريقة يصفق لها من يشاهده.

نصيحة الأمير سعود بن نايف

وأضاف العبدالله، خلال لقائه ببرنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية، تقدمت بالشكر للأمير على ثقته وتوجيهه لي، لكن لم أشعر أني قادم من هذه المنطقة.

لم أشعر أني قادم من هذه المنطقة..

الشاعر حيدر العبدالله يتحدث عن نصيحة الأمير سعود بن نايف له#حيدر_العبدالله_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Qp2pEvCKTu — الليوان (@almodifershow) April 11, 2023

وأردف حيدر العبدالله: لم أشعر أني قادر على تمثيل هذا الصوت الجهوري البدوي الذي اعتاد الناس عليه في مثل هذه المحافل، لدرجة أن بعضهم زعم أني عاندت وصية الأمير، وهذا غير صحيح.

قصيدة سكنانا

ورد الشاعر حيدر العبدالله على من يقول إنه لم يستطيع تجاوز قصيدة سكنانا، مشيرًا إلى أن الكثير من الشعراء الكبار مثل محمود درويش مثلًا، كانت تطلب منه قصيدة سجل أنا عربي حتى آخر حياته، وغيره كثير من الشعراء.

ولفت الشاعر إلى أن هذا الأمر خارج إرادة الشاعر ومتروك للجماهير، مضيفًا: بالنسبة لي أمر مؤلم.

وأضاف حيدر العبدالله: سكنانا ليست عنوان القصيدة ولكنها لازمة أخذت من القصيدة، ووعد الشاعر بقصيدة عن السكن، مؤكدًا أنه تجاوز أمر أن يتم اختزاله في هذه القصيدة، لكن الناس لم تتجاوزه.