حيلة غريبة لأردني لمنع خداعه في توزيع العيدية

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لجأ مواطن أردني للبصمة بواسطة حبر الانتخابات؛ لمنع خداعه من أبناء عائلته، أثناء الحصول على العيدية، في حادثة طريفة وغريبة أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.
وفي تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: حيلة أردني لمنع خداعه في توزيع العيدية، أقدم مواطن أردني يُدعى فادي الشواهين على تقديم العيديات لأبنائه وأبناء شقيقاته بعد وضع أصابعهم في حبر الانتخابات من أجل النزاهة والشفافية؛ حتى لا يتمكن أي منهم من الحصول على العيدية مرة أخرى.
وقال الشواهين: إن السبب وراء هذه الفكرة هو السخرية من الواقع الذي يعيشه المواطنون بسبب التضخم، بعدما أصبحت عيدية الأطفال ترهقهم.