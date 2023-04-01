خالد الفراج يقلد الباحث عموري ويستحضر الجن على الهواء

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وثقت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر، المذاع على قناة إم بي سي1، تقليد الفنان خالد الفراج، لشخصية الباحث والمفكر عموري.
خالد الفراج يقلد الباحث والمفكر عمووري #ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ac0rtXrwWW pic.twitter.com/qj9iEAFRRn
— MBC1 (@mbc1) March 31, 2023
وخلال الفيديو، ظهر الفراج في دور الباحث عموري، وقال: إنه لا يوجد سحر وهو شيء غير ملموس وغير حسي، وهذا الكلام غير صحيح.
ودخل الفراج في نقاش حاد مع شخص كان يجلس بجواره في الأستوديو “ساحر تائب”، وطلب منه تحويل مقدم البرنامج، ووافق على تحويله إلى أرنب ولكنه فشل في النهاية.
ونفذ الفراج تجربة استحضار الجن، حيث وقف بين عدد من الأحجار الموضوعة على الأرض ثم اختفى، وعاد مرة ثانية إلى نفس الكرسي الذي كان يجلس عليه.