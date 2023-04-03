خالد الفراج ينفذ حركة كريستيانو الشهيرة

قلد الفنان خالد الفراج، خلال حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر، المذاع على قناة إم بي سي 1، شخصية مشجع يلاحق لاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو وزوجته.

أحداث الحلقة

وخلال الحلقة، شوهدت زوجة رونالدو، جورجينا، وهي تتحدث على المنصة، ولكنها تفاجأت بدخول الفراج وشخص آخر، وقلدا حركة كريستيانو الشهيرة خلال احتفاله بتسجيل الأهداف.

وطلب الفراج من جورجينا، التحدث مع والدته في الهاتف، وهو ما استجابت له بالفعل، قبل أن يتدخل أحد الحراس ويقوم بإبعادهم، فور وصول رونالدو.

المشهد الثاني

وبدا رونالدو وزوجته في المشهد الثاني، وهما يجلسان داخل “كافيه”، ثم قام الفراج باحتضان كريستيانو وطلب التصوير معه، ونفذ حركة الاحتفال بالأهداف.

ووصل رونالدو وزوجته إلى المنزل، في المشهد الثالث، لكن الفراج وصديقه قاما بملاحقتهما، ونفذا نفس الحركة الشهيرة، وهو ما أثار ضحك كريستيانو.