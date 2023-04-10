خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في ذمة الله تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان معتمر يقوم بعمل مساج لعمال النظافة في المسجد الحرام رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خدمة الانتداب الإلكتروني السديس: جاهزون بشريًا وميدانيًا وتفويجيًا لخطة العشر الأواخر الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر المالكي يحقق أمنية الطفل محمد بركوب الطائرة ذا أتلانتيك: على الغرب تعلم الدرس في التعامل مع السعودية 10 ملايين ريال تصل منصة إحسان يوميًا في رمضان التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات
تُوفي اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي، عن عمر يناهز 90 عامًا بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية.
فيديو | وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي عن عمر تجاوز 90 عاما#الإخبارية pic.twitter.com/TDK4UuiFFb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
وخالد القصيبي، وُلد في الأحساء عام 1354 هــ، ليرحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد أن تقلُّد العديد من المناصب في الحكومة، أبرزها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما شغل القصيبي أيضًا، منصب رئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، وتقلد منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا).