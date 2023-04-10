خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في ذمة الله

تُوفي اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي، عن عمر يناهز 90 عامًا بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية.

فيديو | وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي عن عمر تجاوز 90 عاما#الإخبارية pic.twitter.com/TDK4UuiFFb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023

وخالد القصيبي، وُلد في الأحساء عام 1354 هــ، ليرحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد أن تقلُّد العديد من المناصب في الحكومة، أبرزها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما شغل القصيبي أيضًا، منصب رئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، وتقلد منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا).