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رحل عن عمر تجاوز 90 عامًا

خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في ذمة الله

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في ذمة الله
المواطن- فريق التحرير

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تُوفي اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي، عن عمر يناهز 90 عامًا بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية.

 

وخالد القصيبي، وُلد في الأحساء عام 1354 هــ، ليرحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد أن تقلُّد العديد من المناصب في الحكومة، أبرزها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما شغل القصيبي أيضًا، منصب رئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، وتقلد منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا).

 

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