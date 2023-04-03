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أكد أن الانضباط والشغف مهمان

خالد بن الوليد يكشف سر عمله في وظيفتين حتى الـ10 ليلًا

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
خالد بن الوليد يكشف سر عمله في وظيفتين حتى الـ10 ليلًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمير خالد بن الوليد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار، عن أكثر شيء تعلمه من والده الأمير الوليد بن طلال، وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا كل يوم.

الانضباط

وقال الأمير خالد بن الوليد في مقتطف من لقاء على إذاعة “ثمانية” مع “بودكاست فنجان”: “تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت طعمه ونتيجته في حياة الإنسان”، حيث ساعده في الاستمرار على مساره ودربه حتى الآن.

وعن الشغف، أضاف أن “الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائمًا، لكن الانضباط إذا كان موجود دائمًا تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه”.

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