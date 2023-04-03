خالد بن الوليد يكشف سر عمله في وظيفتين حتى الـ10 ليلًا

كشف الأمير خالد بن الوليد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار، عن أكثر شيء تعلمه من والده الأمير الوليد بن طلال، وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا كل يوم.

ما الذي يدفع شخصًا وُلد أميرًا على العمل في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا كل يوم!؟ في أحدث حلقات #بودكاست_فنجان نستضيف @KhaledAlwaleed للحديث عن حياته وعلاقته بالاستثمار والنباتية، والأسباب وراء تغيير نمط حياته جذريًا، ليختار نمطًا أكثر انضباطًا وبساطة.https://t.co/Rns22t87NF pic.twitter.com/H4kEMYC6Vm — ثمانية (@thmanyah) April 3, 2023

الانضباط

وقال الأمير خالد بن الوليد في مقتطف من لقاء على إذاعة “ثمانية” مع “بودكاست فنجان”: “تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت طعمه ونتيجته في حياة الإنسان”، حيث ساعده في الاستمرار على مساره ودربه حتى الآن.

وعن الشغف، أضاف أن “الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائمًا، لكن الانضباط إذا كان موجود دائمًا تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه”.