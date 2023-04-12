خبر سار لـ ميلان قبل موقعة نابولي الأوروبية

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تلقى نادي ميلان الإيطالي خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة مواطنه نابولي مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة La Republica الإيطالية أن نابولي سيفتقد لخدمات اللاعب النيجيري فيكتور أوسمين في مباراة الروسونيري اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب نيجيريا في توقف مارس الماضي.
وأشار أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي إلى أن أوسمين لن يشارك في مباراة اليوم ضد الروسونيري معربًا عن آماله في أن يشارك في مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم بين الفريقين.
وسيلعب ميلان ضد نابولي اليوم في ملعب ” السان سيرو” في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM, SPORT 1 HUNGARY, BEIN SPORTS 1 FR , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT AUSTRIA 3 HD.
ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.