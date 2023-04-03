4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر تشادي و3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة وظائف شاغرة في مشروع القدية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك مغربي يقصي متخصصًا بالقراءات السبع من طريق نهائي عطر الكلام الدفاع المدني في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن مسجد الريّان يبوح بتاريخٍ قديم لمساجد جازان الأثرية
يستقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية المعتمرين القادمين برًا من جمهورية العراق ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.
#فيديو_واس | "واس" توثق الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر.#واس_عام pic.twitter.com/ZYTp7SdPqO
— واس العام (@SPAregions) April 3, 2023
ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيبن بمنفذ جديدة وقت الإفطار في صيوان الضيافة ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية لضيوف الرحمن بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة، والذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.
وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.