Icon

4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة Icon خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر Icon تشادي و3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة Icon وظائف شاغرة في مشروع القدية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن Icon كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك Icon مغربي يقصي متخصصًا بالقراءات السبع من طريق نهائي عطر الكلام Icon الدفاع المدني في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن Icon مسجد الريّان يبوح بتاريخٍ قديم لمساجد جازان الأثرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط إجراءات سهلة خلال وقت الإفطار

خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يستقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية المعتمرين القادمين برًا من جمهورية العراق ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.

 

خدمات مقدمة للمعتمرين

ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيبن بمنفذ جديدة وقت الإفطار في صيوان الضيافة ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية لضيوف الرحمن بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة، والذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

شكر للقيادة

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بداية قوية لضمك مع كوزمين
آخر الاخبار

بداية قوية لضمك مع كوزمين

آخر الاخبار
خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 102 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 102...

السعودية اليوم
الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
الرياضة

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

الرياضة
بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير
السعودية اليوم

بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير

السعودية اليوم
رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا
السعودية اليوم

المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل...

السعودية اليوم
البنوك السعودية: 417 مليون ريال استثمار البنوك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في 2022
السعودية اليوم

البنوك السعودية: 417 مليون ريال استثمار البنوك...

السعودية اليوم
3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن
السعودية اليوم

3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن

السعودية اليوم