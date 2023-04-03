خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر

يستقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية المعتمرين القادمين برًا من جمهورية العراق ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.

خدمات مقدمة للمعتمرين

ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيبن بمنفذ جديدة وقت الإفطار في صيوان الضيافة ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية لضيوف الرحمن بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة، والذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

شكر للقيادة

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.