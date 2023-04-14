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بعد توصلها لاتفاق مع مايكروسوفت

خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series X|S بعد طول انتظار

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series X|S بعد طول انتظار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة Ubisoft رسميًا عن توصلها لاتفاق مع شركة Microsoft لإضافة خدمة Ubisoft+ لأجهزة Xbox One و Xbox Series X|S بعد أن كانت متوفرة لأجهزة الـ PC فقط.

قيمة الخدمة

ومن خلال الحساب الرسمي لشركة Ubisoft عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت بعد طول انتظار عن أن خدمة Ubisoft+ أصبحت متوفرة الآن لملاك أجهزة Xbox وبالتحديد أجهزة Xbox One و Xbox Series مقابل 18 دولارًا شهريًا.

وبحسب فيليب تريمبلاي، مدير الاشتراكات في الشركة الفرنسية، فإن المحادثات بينهم وبين Microsoft لإضافة الخدمة ظلت مستمرة لقرابة العامين، والآن تمكنوا من التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

مزايا الخدمة الجديدة

مع إطلاق الخدمة لأجهزة Xbox سيتم تقديم أكثر من 60 لعبة من ألعاب Ubisoft مع محتوياتهم لأولئك الذين سيشتركون بها، وأهم الألعاب هي كالآتي:

Ubisoft Plus
Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition
Far Cry 6 Gold Edition
Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition
Assassin’s Creed Origins Gold Edition
Assassin’s Creed: The Ezio Collection
Far Cry 5 Gold Edition
For Honor
Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition
Riders Republic
The Division 2
The Crew 2، والمزيد.

خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series XS بعد طول انتظار

وبجانب كل هذه الألعاب سيتمكن أيضًا المشتركون في الخدمة من تجربة ألعاب Ubisoft الجديدة في يوم الإصدار مثل Assassin’s Creed Mirage و The Crew Motorfest و Skull And Bones، وأيضًا سيتم تقديم عروض وخصومات حصرية على العملات داخل الألعاب، بالإضافة إلى مكافآت داخل الألعاب بشكل شهري.

بالرغم من كل هذا فإن خدمة Ubisoft+ لن تتوفر كجزء من خدمة Xbox Game Pass Ultimate وستتوفر بشكل منفصل عبر أجهزة Xbox One و Xbox Series X|S.

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