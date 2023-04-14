الإعلان عن نسخة البيتا الخاصة للعبة XDefiant رونالدو يُشارك النصر في المفاوضات مع زيدان بدء تبادل 249 أسيرًا يمنيًا وسط محادثات سلام الاتحاد الأكثر حضورًا بـ400 ألف مشجع خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series X|S بعد طول انتظار وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن ترامب يغادر مكتب المدعي العام بنيويورك بعد 7 ساعات تحقيق وظائف إدارية وفنية شاغرة في بنده وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
أعلنت شركة Ubisoft رسميًا عن توصلها لاتفاق مع شركة Microsoft لإضافة خدمة Ubisoft+ لأجهزة Xbox One و Xbox Series X|S بعد أن كانت متوفرة لأجهزة الـ PC فقط.
Xbox is joining Ubisoft+ Multi Access Plan in select regions! 🎉 Visit our website to learn more about our subscription service and play more on PC, Cloud or console.
— Ubisoft (@Ubisoft) April 13, 2023
ومن خلال الحساب الرسمي لشركة Ubisoft عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت بعد طول انتظار عن أن خدمة Ubisoft+ أصبحت متوفرة الآن لملاك أجهزة Xbox وبالتحديد أجهزة Xbox One و Xbox Series مقابل 18 دولارًا شهريًا.
وبحسب فيليب تريمبلاي، مدير الاشتراكات في الشركة الفرنسية، فإن المحادثات بينهم وبين Microsoft لإضافة الخدمة ظلت مستمرة لقرابة العامين، والآن تمكنوا من التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
مع إطلاق الخدمة لأجهزة Xbox سيتم تقديم أكثر من 60 لعبة من ألعاب Ubisoft مع محتوياتهم لأولئك الذين سيشتركون بها، وأهم الألعاب هي كالآتي:
Ubisoft Plus
Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition
Far Cry 6 Gold Edition
Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition
Assassin’s Creed Origins Gold Edition
Assassin’s Creed: The Ezio Collection
Far Cry 5 Gold Edition
For Honor
Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition
Riders Republic
The Division 2
The Crew 2، والمزيد.
وبجانب كل هذه الألعاب سيتمكن أيضًا المشتركون في الخدمة من تجربة ألعاب Ubisoft الجديدة في يوم الإصدار مثل Assassin’s Creed Mirage و The Crew Motorfest و Skull And Bones، وأيضًا سيتم تقديم عروض وخصومات حصرية على العملات داخل الألعاب، بالإضافة إلى مكافآت داخل الألعاب بشكل شهري.
بالرغم من كل هذا فإن خدمة Ubisoft+ لن تتوفر كجزء من خدمة Xbox Game Pass Ultimate وستتوفر بشكل منفصل عبر أجهزة Xbox One و Xbox Series X|S.