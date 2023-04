خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series X|S بعد طول انتظار

أعلنت شركة Ubisoft رسميًا عن توصلها لاتفاق مع شركة Microsoft لإضافة خدمة Ubisoft+ لأجهزة Xbox One و Xbox Series X|S بعد أن كانت متوفرة لأجهزة الـ PC فقط.

Xbox is joining Ubisoft+ Multi Access Plan in select regions! 🎉 Visit our website to learn more about our subscription service and play more on PC, Cloud or console. — Ubisoft (@Ubisoft) April 13, 2023

قيمة الخدمة

ومن خلال الحساب الرسمي لشركة Ubisoft عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت بعد طول انتظار عن أن خدمة Ubisoft+ أصبحت متوفرة الآن لملاك أجهزة Xbox وبالتحديد أجهزة Xbox One و Xbox Series مقابل 18 دولارًا شهريًا.

وبحسب فيليب تريمبلاي، مدير الاشتراكات في الشركة الفرنسية، فإن المحادثات بينهم وبين Microsoft لإضافة الخدمة ظلت مستمرة لقرابة العامين، والآن تمكنوا من التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

مزايا الخدمة الجديدة

مع إطلاق الخدمة لأجهزة Xbox سيتم تقديم أكثر من 60 لعبة من ألعاب Ubisoft مع محتوياتهم لأولئك الذين سيشتركون بها، وأهم الألعاب هي كالآتي:

Ubisoft Plus

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition

Far Cry 6 Gold Edition

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition

Assassin’s Creed Origins Gold Edition

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Far Cry 5 Gold Edition

For Honor

Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition

Riders Republic

The Division 2

The Crew 2، والمزيد.

وبجانب كل هذه الألعاب سيتمكن أيضًا المشتركون في الخدمة من تجربة ألعاب Ubisoft الجديدة في يوم الإصدار مثل Assassin’s Creed Mirage و The Crew Motorfest و Skull And Bones، وأيضًا سيتم تقديم عروض وخصومات حصرية على العملات داخل الألعاب، بالإضافة إلى مكافآت داخل الألعاب بشكل شهري.

بالرغم من كل هذا فإن خدمة Ubisoft+ لن تتوفر كجزء من خدمة Xbox Game Pass Ultimate وستتوفر بشكل منفصل عبر أجهزة Xbox One و Xbox Series X|S.