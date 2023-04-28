خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات

شهدت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي انخفاضًا كبيرًا أمس الخميس، وذلك بعد أن أعلنت الشركة الأم سناب أرقامًا مخيبة للآمال خلال الربع الأول.

تراجع الأسهم

وتراجعت الأسهم بنحو الخمس بعد أن أعلنت سناب عن انخفاض بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 6ر988 مليون دولار. وكانت الشركة تشتهر بالنمو الهائل.

وأفادت سناب، بأن عدد مستخدمي تطبيق سناب شات النشطين يوميًّا ارتفع من 375 مليونًا إلى 383 مليونًا في غضون ثلاثة أشهر.

وفي الوقت ذاته، تقلصت الخسائر الفصلية إلى 7ر328 مليون دولار مقابل 6ر359 مليون دولار في العام السابق.

وانخفض سعر سهم سناب بنسبة 5ر19% في فترة ما بعد ساعات التداول.