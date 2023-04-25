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النجم البرتغالي لم يتوج بالسوبر وودع كأس الملك

خسارة الدوري قد تدفع كريستيانو رونالدو لمغادرة النصر

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
خسارة الدوري قد تدفع كريستيانو رونالدو لمغادرة النصر
المواطن - فريق التحرير

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يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة غير موفقة فنيًّا حاليًّا مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد توديع بطولة كأس الملك أمس من دور نصف النهائي على يد نادي الوحدة.

ومنذ الانضمام إلى النصر في يناير الماضي، فقد رونالدو الفرصة في التتويج بلقبي كأس الملك وكأس السوبر السعودي، وفي حال لم ينجح النصر في الفوز بلقب دوري روشن السعودي بالموسم الحالي، قد يقرر النجم البرتغالي الرحيل عن صفوف أصفر الرياض والعودة إلى أوروبا.

كريستيانو رونالدو

وكانت صحيفة A bola البرتغالية تحدثت عن أن النجم البرتغالي كان غاضبًا من عدم رش أرضية الملعب في لقاء الوحدة بصورة كافية، مطالبًا مسؤولي ملعب الأول بارك برشه قبل بدء الشوط الثاني من المباراة.

بينما كان عنوان صحيفة O Jogo البرتغالية: “بعد الإقصاء. رونالدو مهدد برقم سلبي في مسيرته”.

رونالدو - 222

وقالت الصحيفة: إنه بعد إقصاء النصر من كأس الملك فإن النجم البرتغالي أصبح مهددًا بعدم التتويج بأي بطولة للموسم الثاني على التوالي، حيث في موسم 2021/ 2022 لم يتوج بأي بطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفي الموسم الحالي 2022/ 2023 لم يُتوج النجم البرتغالي حتى الآن بأي بطولة مع نادي النصر.

أما صحيفة Record البرتغالية فقالت: “المباراة الثالثة على التوالي لنادي النصر ولا يُحرز فيها أهدافًا، كريستيانو رونالدو في مباراته الثالثة مع الكرواتي دينكو ولا يعرف طعم الفوز”.

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