خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية

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انتهت مباراة الريال ضد فياريال مساء السبت، بفوز فريق فياريال بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
هدف خرافي من أقدام النيجيري صامويل تشوكويزي 😯
فرحة مدرب برشلونة السابق كيكي سيتين لا توصف 🙌🏽#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/QIx4oji8ib
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2023
وكان باو توريس لاعب فياريال سجل الهدف الأول بالخطأ في مرماه لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ16، ثم نجح النيجيري صامويل شوكويزي في إحراز هدف التعادل لفياريال بالدقيقة الـ40.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
وفي الشوط الثاني، سجّل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور هدف التقدم لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ49.
ونجح بعدها فياريال في إضافة الهدفين الثاني والثالث عبر كل من خوسي موراليس وسامويل شوكويزي في الدقيقتين الـ70 والـ80.
وبعد مباراة الريال ضد فياريال، أصبح رصيد فياريال 47 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني اليوم الأحد بإقامة مباريات ” بلد الوليد ضد ريال مايوركا في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، ريال بيتيس ضد قاديش في الخامسة والربع مساءً، ألميريا ضد فالنسيا في السابعة والنصف مساءً، رايو فاليكانو ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً”.
وتُختتم مباريات الجولة الـ28 غدًا الاثنين، بمواجهة برشلونة وجيرونا حيث تُقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو”.