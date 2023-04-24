خسارة الوزن تجنبك شبح السكري 5 سنوات

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توصلت نتائج تجربة جديدة إلى أن 23% من المشاركين لم يعودوا بحاجة لأدوية السكري للتحكم في مستوى السكر بالدم لمدة 5 سنوات، بعدما فقدوا في المتوسط 8.9 كغم من الوزن.
وبينت الدراسة التي أجريت في جامعة نيوكاسل أن البرنامج الغذائي منخفض السعرات الذي استمر 12 أسبوعاً، وتلقي الدعم لإدارة الوزن بعد ذلك، ساعد المرضى على التمتع بفوائد خفض الوزن الصحية، ما أعفاهم من عبء إدارة حالة السكري لفترة.
ووفق موقع “مديكال إكسبريس”، ظل 41% من المشاركين الذين فقدوا الوزن في حالة إعفاء من السكري لمدة عام واحد، و36% منهم لعامين على الأقل.
وقال الدكتور روي تيلور المشرف على الدراسة: “وجدنا فوائد عامة كبيرة للذين فقدوا الوزن، فقد كان لديهم حوالي نصف عدد المشكلات الصحية الخطيرة التي تسببت في دخول المستشفى. وأفادوا أنهم شعروا بتحسن كبير، كما أنهم لا يزالون خاليين من مرض السكري، لقد غيرت التجربة حياتهم، ومكنتهم من الهروب من المرض”.
وأظهرت بيانات التجربة أن الـ 85 مشاركاً الذين فقدوا 6.1 كغم من الوزن تمتعوا بحالة من الهدوء تجاه السكري لمدة 5 سنوات، وأن الـ 82 مشاركاً الذين فقدوا 4.6 كغم استقرت حالتهم الصحية كثيراً لفترة لا تقل عن عام.