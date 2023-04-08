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في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

خسارة ثقيلة لـ ساوثهامبتون ضد مان سيتي

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
خسارة ثقيلة لـ ساوثهامبتون ضد مان سيتي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، قبل قليل بفوز مانشستر سيتي برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند افتتح التسجيل للسيتي في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

ساوثهامبتون ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي هدفين عبر كل من الإنجليزي جاك جريليش وهالاند في الدقيقتين الـ 59 والـ69.

وقلص بعدها ساوثهامبتون الفارق عبر اللاعب الفرنسي سيكو مارا في الدقيقة الـ73.

وفي الدقيقة الـ76 اختتم اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الأهداف محرزًا الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي من ركلة جزاء.

ساوثهامبتون ضد مان سيتي

مان سيتي وصيفًا

وبعد نهاية مباراة، ساوثهامبتون ضد مان سيتي، أصبح رصيد مانشستر سيتي 67 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين دون رد، وفاز أستون فيلا على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، بينما فاز ويست هام يونايتد على فولهام بهدف دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على برايتون بهدفين لهدف، أما بورنموث فهزم ليستر سيتي بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بهدفين لهدف، وفاز وولفرهامبتون على تشيلسي بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ساوثهامبتون ضد مان سيتي

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