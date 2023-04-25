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في ترتيب الدوري الإيطالي

خسارة روما أمام أتالانتا تُبعده عن المربع الذهبي

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
خسارة روما أمام أتالانتا تُبعده عن المربع الذهبي
المواطن - فريق التحرير

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تسببت خسارة الفريق الكروي الأول بنادي روما من نادي أتالانتا في ابتعاد الجيالوروسي عن التواجد في المربع الذهبي في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وكان أتالانتا تفوق على الجيالوروسي أمس بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ31، حيث سجل لفريق أتالانتا كل من ماريو باساليتش ورافائيل تولوي وتيون كويميترس بينما سجل للجيالوروسي اللاعب لورينزو بيليجريني.

روما خامسًا

وتجمد رصيد الجيالوروسي عند 56 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لو كان حقق الفريق العاصمي الفوز على أتالانتا لكان صعد للمركز الرابع في جدول الترتيب على حساب ميلان، لكن رصيده تجمد عند 56 نقطة.

أما أتالانتا فيتواجد في المركز السابع برصيد 52 نقطة.

روما وأتالانتا - 33

قمة ضد ميلان

ويستعد روما لمواجهة فريق ميلان مساء السبت المقبل، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأوليمبيكو معقل الجيالوروسي.

وعلى المستوى القاري، سيلعب الجيالوروسي ضد نادي باير ليفركوزن الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 11 مايو، بينما تُقام مباراة العودة يوم 18 مايو في ألمانيا.

وكان روما صعد إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق فينورد الهولندي، حيث خسر الفريق الإيطالي ذهابًا في هولندا بهدف نظيف، وفاز في إيطاليا برباعية مقابل هدف.

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