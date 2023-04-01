خسارة مليون يورو تُجبر نيمار على البكاء !

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دخل اللاعب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في نوبة بكاء، وذلك بعد أن فقد مليون يورو نتيجة مشاركته في إحدى الألعاب الإلكترونية.
وعرض مقطع الفيديو، اللاعب البرازيلي وهو يبكي، بعد أن شارك في إحدى الألعاب لمدة ساعتين، أسفرت عن خسارته مليون يورو.
وفي وقت سابق، أصبح مصير اللاعب البرازيلي مع نادي باريس سان جيرمان، غامضًا في ظل الراتب المرتفع الذي يتقاضاه.
ويُعد كيليان مبابي صاحب أعلى راتب في صفوف باريس سان جيرمان بـ6 ملايين يورو، يليه نيمار بـ3 ملايين و675 ألف يورو، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ3 ملايين و375 ألف يورو، وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.
وتأمل إدارة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب راتبه المرتفع، بالإضافة إلى غيابه عن الفريق لفترات طويلة، بسبب الإصابات، والتي كان آخرها خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.
كما أن رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي، قد يُساهم في استمرار ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث إن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.
وأوضحت “ليكيب”، أن ميسي يدرس كافة الخيارات، فيما تحاول إدارة باريس سان جيرمان تمديد عقده، مع الامتثال لمبدأ اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
ويحظى ليونيل ميسي باهتمام من الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، بجانب رغبة إدارة نادي برشلونة الإسباني في عودته للفريق مرة أخرى، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، إلا أنه لم يحسم موقفه.