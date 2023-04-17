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ضمن منافسات دوري روشن

خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز عقبة الهلال، ومواصلة التقدم في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يطمح للفوز

ويُعد ديربي الرياض الأول لكريستيانو رونالدو، إلا انه سبق وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عام 2008، عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وواجه الزعيم في مواجهة اعتزال سامي الجابر.

رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد الهلال
رونالدو في المباراة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حينها في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3\2، سجلها سامي الجابر، ياسر القحطاني وبدر الخراشي، فيما أحرز ثنائية الشياطين الحمر، كريستيانو رونالدو والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

ويطمح كريستيانو رونالدو في الظهور بشكل مميز وترك بصمة في ديربي الرياض، وهز الشباك كما سبق أمام الهلال، إلا أن هدفه الأكبر سيكون المساهمة في تحقيق النصر للفوز، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف الصدارة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

الهلال ضد النصر

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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