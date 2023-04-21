خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة

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لكل منطقة ما يميزها من عادات ومظاهر فرحة في عيد الفطر المبارك، وفي حائل تعتبر خشرة العيد من أبرز تلك المظاهر.
فيديو | "خشرة العيد".. عادة توارثها أهالي حائل ويحافظون عليها خلال #عيد_الفطر وفيها يجتمع الكبار مع الصغار لتوزيع الحلويات #الإخبارية pic.twitter.com/iK0tFqLpCy
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2023
وبحسب “الإخبارية”، خشرة العيد هي عبارة عن اجتماع مجموعة من أبناء الحي في مكان واحد بعد شراء الخشرة، حيث توزع بالتساوي بين الأطفال مع بهجة وفرحة يشارك فيها الصغار والكبار.
وقال المواطن خالد المطرود، خلال مداخلة، الخشرة عادة قديمة توارثتها الأجيال من الجدود، ولها ذكرى مع جمع الأطفال والجيران والأقارب.
من جهته، أكد المواطن ياسر المرشدي، أن الخشرة تحمل فرحة للأطفال وأسرهم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بها يبدأ من ليلة العيد حيث يجتمع الناس ويتقاسمون الهدايا والخشرة، وتبدأ منذ إعلان الرؤية ليلة العيد، ويتم خلالها تناول الأكلات الشعبية وتوزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال.