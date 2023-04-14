خشوع السديس في دعاء ليلة 23 رمضان

وثق مقطع فيديو لحظات خشوع وبكاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال دعاء ليلة 23 رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ مكة المكرمة.

خشوع وبكاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس من دعاء ليلة 23 #رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/GNyA5ccbvt — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 13, 2023

دعاء السديس

ودعا السديس خلال صلاة التراويح في ليلة 23 رمضان قائلًا: اللهم إنا نحمدك ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نحمدك بمحامدك كلها، نحمدك بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير.

22 مليون مصلٍّ

من جانب آخر، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأكد السديس أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.