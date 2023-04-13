خشوع ماهر المعيقلي في دعاء تراويح ليلة 22 رمضان

وثق مقطع فيديو لحظات خشوع وتأثر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خلال دعاء صلاة التراويح ليلة 22 رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ مكة المكرمة.

خشوع وبكاء الشيخ #ماهر_المعيقلي من دعاء ليلة 22 #رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/u5d6I7K7Rh — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 12, 2023

ودعا المعيقلي قائلًا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع ما يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك.

استعدادات العشر الأواخر

رأسَ نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخللته مناقشة استعدادات الجهات للعشر الأواخر كذلك جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1444هــ.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على جاهزية الجهات الخدمية لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بدءًا من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام ومغادرتهم للعاصمة المقدسة.

تكثيف الخدمات

وبحسب العرض فقد تم توزيع منذ بداية شهر رمضان ما يزيد على 7 ملايين و600 ألف وجبة عبر برنامج السقاية والرفادة، كما تم توزيع أكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام.