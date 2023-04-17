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السكينة والطمأنينة غشيت جموع المصلين

خشوع ماهر المعيقلي وعبدالمحسن القاسم في دعاء ليلة 26 رمضان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ صباحاً
خشوع ماهر المعيقلي وعبدالمحسن القاسم في دعاء ليلة 26 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظات خشوع الشيخ ماهر المعيقلي من دعاء ليلة 26 رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ مكة المكرمة.

ودعا المعيقلي في ختام صلاة التراويح قائلًا: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتنا علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.

المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة، دعا الشيخ عبدالمحسن القاسم خلال صلاة التهجد، بالمسجد النبوي الشريف، ليلة 26 رمضان 1444هـ، قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعفنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك.

جموع المصلين

من جانب آخر، وثّقت لقطات مصورة مشاهد لجموع المصلين أثناء أدائهم صلاة التهجد في المسجد النبوي اليوم، تغشاهم السكينة والطمأنينة، وترافقهم جهود تنظيمية وإرشادية هيأتها الجهات ذات العلاقة بخدمة المصلين والزائرين الذين قدموا من مختلف الدول ليشهدوا هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل في رحاب المسجد النبوي.

وأمّ المصلين الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم الذي تلا دعاء القنوت، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يستجيب دعاءهم، ويختم لهم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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