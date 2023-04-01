خشوع وبكاء المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 11 رمضان

أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد الحرام في ليلة 11 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ خشوع وبكاء الشيخ #ماهر_المعيقلي من دعاء ليلة 11 #رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام في #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/viu21GXIR5 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 1, 2023

خشوع وبكاء المعيقلي

وأم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاة التراويح من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي ظهر في حالة من الخشوع خلال دعائه وسط حالة من الروحانية بين المصلين.

كما أجهش المعيقلي بالبكاء وهو يردد “اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا وأنت على كل شيء قدير”.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.