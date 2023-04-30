خطاط سعودي يبهر الزوار بمعرض تونس الدولي للكتاب

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جذب الخطاط عبدالرحمن الهويمل بمخطوطاته الرائعة زوار الجناح السعودي بمعرض تونس الدولي للكتاب، في رسالة مفادها أن الفن في معرض الكتاب هو العنوان الذي يجب أن يكون.
فيديو | خطاط سعودي تجذب أعماله زوار جناح المملكة في معرض تونس الدولي للكتاب#الإخبارية pic.twitter.com/nxOMT9jUK7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023
وأوضح الهويمل في لقائه مع “قناة الإخبارية”، أن مثل هذه المناسبات تعد فرصة مناسبة للخطاط والزوار، حيث يستعرض الخطاط فنونه التي تبهر مختلف الزوار سواء كانوا من العرب أو الأجانب، الذين يسعون لرؤية كتابة أسمائهم بالخط العربي.
وأشار الهويمل إلى اهتمام وزارة الثقافة بنشر الفن التشكيلي في الآونة الأخيرة، وعلى رأسهم الخط العربي لأنه أبو الفنون، لافتًا إلى الجهود الملموسة لوزارة الثقافة لإبراز الفن بمختلف أنواعه في الداخل والخارج.
تأتي هذه المشاركات ضمن أهداف وزارة الثقافة بدعم الكوادر الوطنية المميزة في كل المجالات، وتحديدًا في مجالات الفن التشكيلي ونشر الفن السعودي في مختلف المحافل والمناسبات الدولية.