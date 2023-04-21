خطة برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالعودة

يسعى نادي برشلونة الإسباني لاستعادة خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع FootMercato الفرنسي أن برشلونة يسعى لتسوية أوضاعه المالية وإصلاحها، وذلك من أجل استقطاب ميسي مجددًا بعد نهاية الموسم الحالي.

اتفاق لضم ليونيل ميسي

وأضاف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن إدارة برشلونة تحاول حاليًّا الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني على السماح لها بضم ميسي، وذلك عن طريق بيع صفقتين من صفوف الفريق الكتالوني من أجل تحسين الأمور المالية في النادي الكتالوني لضم ميسي مجددًا.

وكان اللاعب الأرجنتيني رحل عن صفوف الفريق الكتالوني في أغسطس من عام 2021 منضمًّا لباريس سان جيرمان.