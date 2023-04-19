خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، محاولاتها لاستعادة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

خطة برشلونة لعودة ليونيل ميسي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “اعترفت مصادر داخل نادي برشلونة بأن تحقيق عوائد كبيرة من عودة ليونيل ميسي سيكون تحديًا هائلًا، وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة”.

وأضافت الصحيفة: “يرى هؤلاء الأشخاص أنه إذا تمكنوا من الجمع بين العلامتين التجاريتين لميسي وبرشلونة معًا، فإن هذه الشراكة يمكن أن تضاهي علامة (Air Jordan) أو تتجاوزها، خاصة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى عالميًا”.

وتابعت: “خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين، إذا كان الأمر بيد النادي الكتالوني فلن يكون الهدف هو انضمام النجم الأرجنتيني لموسم واحد فقط، وإنما سيحاولون التعاقد معه حتى عام 2025″.

وجاء في ختام التقرير: “وفقًا لتوقعات النادي، سيتمكن ليونيل ميسي من المشاركة في فعاليات الذكرى 125 للنادي التي ستقام في نهاية عام 2024”.