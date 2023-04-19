Icon

توقعات باستمرار الأمطار خلال أيام عيد الفطر Icon تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الغد Icon السيول تداهم سوق الإبل في الدوادمي Icon مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين Icon تحذير لأهالي مكة والرياض: أمطار وعواصف حتى المساء Icon خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي Icon السفارة الأمريكية في الرياض : زيادة رسوم تأشيرة الدخول Icon نتفليكس تتراجع عن خطط منع مشاركة كلمات المرور Icon مزارع عاشق لـ الورد المديني يحلم بوصوله للعالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع باريس

خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، محاولاتها لاستعادة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

خطة برشلونة لعودة ليونيل ميسي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “اعترفت مصادر داخل نادي برشلونة بأن تحقيق عوائد كبيرة من عودة ليونيل ميسي سيكون تحديًا هائلًا، وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة”.

وأضافت الصحيفة: “يرى هؤلاء الأشخاص أنه إذا تمكنوا من الجمع بين العلامتين التجاريتين لميسي وبرشلونة معًا، فإن هذه الشراكة يمكن أن تضاهي علامة (Air Jordan) أو تتجاوزها، خاصة أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى عالميًا”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

وتابعت: “خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين، إذا كان الأمر بيد النادي الكتالوني فلن يكون الهدف هو انضمام النجم الأرجنتيني لموسم واحد فقط، وإنما سيحاولون التعاقد معه حتى عام 2025″.

وجاء في ختام التقرير: “وفقًا لتوقعات النادي، سيتمكن ليونيل ميسي من المشاركة في فعاليات الذكرى 125 للنادي التي ستقام في نهاية عام 2024”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم