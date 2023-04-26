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ارتفاع قتلى الاشتباكات لـ459

خطر بيولوجي يهدد السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
خطر بيولوجي يهدد السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 459 شخصًا وإصابة 4075 آخرين.

خطر بيولوجي

وقال نعمة سعيد عابد ممثل المنظمة في السودان: “هناك 459 قتيلًا و4075 مصابًا جراء الاشتباكات، وأعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير”.

واعتبر عابد أن هناك خطرًا بيولوجيًّا كبيرًا بعد سيطرة أحد طرفي القتال في السودان على مختبر.

قلق الصحة العالمية

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها تجاه استمرار القتال في السودان حتى الآن، مضيفةً أن هناك مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة في السودان خاصة الكوليرا.

وأكدت أن “14 مرفقًا صحيًّا في السودان تعرضت لاستهداف مباشر”، مضيفةً: “نعمل مع شركائنا في السودان لإعادة مستشفيات الخرطوم للعمل”.

قتال عنيف

من جهته أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان؛ بسبب القتال العنيف.

ولقي ما لا يقل عن خمسة من العاملين في مجال الإغاثة في السودان حتفهم منذ اندلاع القتال في 15 إبريل، وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.

إعاقة الجهود الإنسانية

وأضاف المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية ينس لايركه: “في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية، اضطررنا إلى تقليص وجودنا”.

وتابع: “لكننا ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان”. وقال: إن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحًا أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورتسودان.

حل طويل الأمد

من جهته، قال ممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر: إن بعض العائلات في الخرطوم محاصرة داخل منازلها منذ ثمانية أيام. وحث الدول الأخرى على مواصلة الضغط على السودان للتوصل إلى حل طويل الأمد بعد إجلاء الأجانب.

وأبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس، خشيتها من أن تدفع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لفرار ما يصل إلى 270 ألف شخص نحو تشاد وجنوب السودان.

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