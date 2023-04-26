خطوات تشغيل واتساب عبر 5 هواتف

ذكر مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، عبر منشور على حسابه الرسمي فيسبوك، طرح ميزة تنافسية جديدة، لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، تتيح تشغيل الحساب نفسه عبر 5 هواتف.

خطوات التشغيل

وبحسب تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، أفاد مارك، بأنه يمكن الآن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب WhatsApp الخاص بهم من 5 هواتف، 4 هواتف بإلإضافة إلى الحساب الرئيسي.

وبعد تثبيت جديد للتطبيق، وفي أول تشغيل تحتاج إلى النقر على خيار “الارتباط بالحساب الحالي” بدلًا من إدخال رقم هاتفك، ما سيؤدي إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي عبر خيار “ربط جهاز” في الإعدادات، وسيتم ربط الحساب بالهاتف الجديد تلقائيًا، الميزة الجديدة متاحة الآن لكل من أجهزة Android وIOS.