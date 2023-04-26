Icon

لقاء سلام ومعايدة لمنسوبي الأمر بالمعروف Icon غرق 55 مهاجرًا في انقلاب زورق قبالة السواحل الليبية Icon خطوات تشغيل واتساب عبر 5 هواتف Icon قائد فرقاطة الملك الجبيل: الرحلة تستغرق 10 ساعات إلى بورتسودان Icon التعليم عبر مدرستي غدًا في مدارس النماص وسراة عبيدة ورجال ألمع Icon آرسنال يرفع شعار فارق النقاط الثمانية عند مواجهة مانشستر سيتي Icon مقتل أمريكي ثانٍ في السودان Icon بردية كثيفة على شمال غرب القصيم Icon سفينة الملك الجبيل تبحر إلى بورتسودان لتنفيذ إجلاء جديد Icon ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
ميزة تنافسية جديدة

خطوات تشغيل واتساب عبر 5 هواتف

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
خطوات تشغيل واتساب عبر 5 هواتف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكر مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، عبر منشور على حسابه الرسمي فيسبوك، طرح ميزة تنافسية جديدة، لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، تتيح تشغيل الحساب نفسه عبر 5 هواتف.

خطوات التشغيل

وبحسب تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، أفاد مارك، بأنه يمكن الآن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب WhatsApp  الخاص بهم من 5 هواتف، 4 هواتف بإلإضافة إلى الحساب الرئيسي.

وبعد تثبيت جديد للتطبيق، وفي أول تشغيل تحتاج إلى النقر على خيار “الارتباط بالحساب الحالي” بدلًا من إدخال رقم هاتفك، ما سيؤدي إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي عبر خيار “ربط جهاز” في الإعدادات، وسيتم ربط الحساب بالهاتف الجديد تلقائيًا، الميزة الجديدة متاحة الآن لكل من أجهزة Android وIOS.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم