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يعتزم الاستمرار مع سان جيرمان

خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس في طريقه للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم الرياضي الجديد.

راموس يريد الاستمرار

وذكرت صحيفة “لو باريزيان”: “راموس يريد الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان، وبرهن على ذلك برفضه عرض سعودي مميز، كما أبدى استعداده لخفض راتبه ومكافآته مع الفريق”.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @ChampionsLeague

وتابعت الصحيفة الفرنسية: ” مدرب الفريق الباريسي، كريستوف جالتيه، يعتبر سيرجيو راموس، من الركائز المؤثرة في غرفة خلع الملابس بفضل احترافيته وخبراته الكبيرة”.

وأضافت: “رغم خطوات ونوايا المدافع الإسباني الإيجابية، إلا أن الإدارة الباريسية لم تقدم بعد أي عرض ملموس له، ولكن يتوقع أن يتحرك المسؤولون لحسم ملف التجديد بعد ضمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه”.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @PSG_English

اللاعب مع باريس

وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وعانى سيرجيو من الإصابات في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُقدم مستوى مميزًا في الموسم الحالي، بجانب دوره القيادي خارج الملعب، ولكن لم يتم حسم أمره، ليرتبط اسمه بناديي النصر والهلال.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos
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