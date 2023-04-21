خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد لا يزال يحاول التعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وذكر موقع FootMercato الفرنسي أن العميد يملك قدرة مالية كبيرة لحسم الصفقة، وسيحاول أصفر جدة إقناع اللاعب الإيفواري بالرحيل للدوري السعودي رغم رغبته بالبقاء في أوروبا.

توتنهام يراقب ويلفريد زاها

وفي وقت سابق، قالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن توتنهام يفكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ستتم هذه الصفقة في حال تولى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب توتنهام خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي.

وكان النصر دخل في منافسة مع نادي الاتحاد لضم اللاعب الإيفواري، حيث قيل إن النصر سوف يتقدم بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو لإقناع نجم كريستال بالاس بالانضمام له ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.