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بعد رحيل هيرفي رينارد

خطوة قد تُقرب جيسوس من تدريب الأخضر

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
خطوة قد تُقرب جيسوس من تدريب الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني البرتغالي خروخي جيسوس في طريقه للرحيل عن تدريب فريق فنربخشة التركي، بعد الخسارة أمام بشكتاش.

جيسوس يقترب من الرحيل

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن جيسوس لازال مدربًا لفريق فنربخشة، ولم تتم إقالته حتى الآن، إلا أن الغموض يُخيم على مصيره، وستتخذ الإدارة قرارات بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

وأضاف جاليتي في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي قرر الانفصال عن المدرب البرتغالي بشكل نهائي، مضيفًا: “ما لم تحدث أمور أخرى.. سيتم إقالته هذا الأسبوع”.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة sabah التركية، أن جيسوس اقترب من الرحيل عن تدريب فنربخشة رسميًا، بعد الهزيمة بنتيجة 4\2 ضد بشكتاش، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي تقدم باستقالته، وسيتم حسم مصيره في الساعات المقبلة.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

تدريب المنتخب السعودي

وجاءت أنباء احتمالية إقالة جيسوس، بالتزامن مع الأخبار التي تُشير بدخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات معه، من أجل تدريب الأخضر، خلفًا للمدير الفني هيرفي رينارد الذي رحل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وكانت صحيفة abola البرتغالية، قد أكدت أن المدرب البرتغالي صاحب الـ68 عامًا، مرشح أيضًا لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بجانب مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

جورجي جيسوس

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