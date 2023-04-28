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حذر من المكر السيء وعواقبه

خطيب المسجد الحرام: اصدقوا وأحسنوا التعامل لتكونوا من الأتقياء

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
خطيب المسجد الحرام: اصدقوا وأحسنوا التعامل لتكونوا من الأتقياء
المواطن - فريق التحرير

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قال الشيخ الدكتور أسامة خياط خطيب المسجد الحرام، إن صدق التعامل وصفاء القلب، وتذكية النفس، وصواب المقصد، وسلامة الوسيلة، وصحة الغاية، كل ذلك من أطهر صفات المتقين.

وأضاف خياط خلال خطبة الجمعة اليوم، إن المتقين من عباد الله، والصفوة من عباد الرحمن، الذين استضاءت قلوبهم بأنوار القرآن، وأشرقت نفوسهم بآياته وعظاته، فـ غدو في هدي القرآن وضياء النبوة، أشد الناس حبًا لله، وأعظم الخلق حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك كمال المحبة لما يحبه الله ورسوله وتمام البغض لما يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

المكر السيء

واستطرد خطيب المسجد الحرام، إن مما أبغضه الله تعالى، وكرهه رسوله عليه الصلاة وسلم صفة المكر السيء، فهو من صفات الأشرار لا من صفات المؤمنين الأخيار، ومن عاقبة أهله أن يحيط بهم جزاء مكرهم، لا يرتد عليهم سوء تكبيرهم، فضلا عن الحسرة والندامة حين لا تنفع حسرة ولا ندامة، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة فاطر: “وأقسموا بالله جهد إيمانهم، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم”.

 

تغيير قلب الزوجة

وتابع: إن من أمثلة صفة المكر القبيح لا تعد، منها ما يفعله بعض الناس من دخول بين المرء وزوجه بالوقيعة والفساد، فيعمل على قطع حبل الود بينهما وتغيير قلب الزوجة على زوجها، بإغرائها بأن تطلب الطلاق من زوجها بدعوى أنه لا يصلح لها، وأنه لا يستحقها، وأنها لم تخلق له، ولم يخلق لها، والسعي في حل الأسرة وفض الاجتماع وتشريد الأبناء.

 

 

 

 

 

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