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قال : احمدوا ربكم على نعمة الأمن في أوطانكم

خطيب المسجد الحرام: اظفروا واجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
خطيب المسجد الحرام: اظفروا واجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة بالاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان والإكثار من العمل الصالح لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وقال خطيب المسجد الحرام، خلال خطبة الجمعة اليوم، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “واعلم أن النصر مع الصبر”، ثم الثواب العميم والجزاء العظيم، من يد الجواد البر الكريم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأضاف مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الانسان: “وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا”.

وأكمل خطيب المسجد الحرام، الصوم حبس النفس عن شهواتها والإقبال على العمل الصالح، مستشهدًا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة والتعب والنصب ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير، التي فيها اللين والنومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة، والظلال المنافية للحر.

ليلة القدر

وتابع: فاتقوا الله عباد الله واظفروا من شهركم بخيراته قبل فواته، فـعمّ قليل ينزل بكم العشرة الأخيرة، أشرف أوقاته فيها ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكان إذا دخلت شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، فـ جدوا أيها المباركون واجتهدوا وأروا الله من أنفسكم خيرًا فهذا أوان الجد والاجتهاد، والتزود ليوم الميعاد، ورحم الله امرأً أنقذ قلبه من الغفلة والسِّنة وقدم لنفسه من العمل أحسنه.

الأمن والأمان

وأردف داعيًا للوطن بالأمن والأمان، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين، مضيفًا: احمدوا ربكم على نعمة الأمن في أوطانكم.

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