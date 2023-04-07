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حث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

خطيب المسجد النبوي: الاعتداء على المقدسات جريمة لا تغتفر

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
خطيب المسجد النبوي: الاعتداء على المقدسات جريمة لا تغتفر
المواطن - فريق التحرير

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أدان إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، الأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى وأروقته في هذا الشهر العظيم ضد الركع السجود، مؤكدًا أن هذا العمل لا يجر على مرتكبيه إلا العار وسوء العاقبة.

المسجد الأقصى

وتابع الثبيتي خلال خطبة الجمعة اليوم، إن المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، والاعتداء عليها جريمة لا تغتفر، داعيًا الله أن يحفظ المسجد الأقصى وأهله المرابطين من كل سوء ومعتد أثيم.

واستطرد: اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله من كل شر وسوء، اللهم احفظهم بحفظك واشملهم برعايتك، ورد كيد ومكر المعتدين في نحورهم يا قوي يا عزيز.

الاجتهاد بالدعاء

من جانب آخر، حث الثبيتي المصلين على ضرورة الاجتهاد في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، قائلًا، في ليالي العشر الأواخر تحلو المناجاة، ويخلو العبد بسيده ومولاه يبث همومه، ينثر أحزانه، ينفث شكواه يرفع لخالقه آماله، يعترف بذنبه، يقر بخطئه، يعلن توبته، يسكب الدمع مدرارًا، يملأ قلبه خشية ورجاء، وذلًا وانكسارًا، فلا رب لك سواه، ولا يجبر الكسر إلا هو، هنا يستجاب الدعاء وتتنزل النفحات.

وأكمل مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة: “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون”، وتابع مستشهدًا بالحديث الشريف: “إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ”.

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