خطيب المسجد النبوي: الاعتداء على المقدسات جريمة لا تغتفر

أدان إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، الأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى وأروقته في هذا الشهر العظيم ضد الركع السجود، مؤكدًا أن هذا العمل لا يجر على مرتكبيه إلا العار وسوء العاقبة.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي يدين الأعمال الوحشية ضد الرُّكّع السجود في باحات #المسجد_الأقصى#الإخبارية pic.twitter.com/Lt8XXsdaBC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

المسجد الأقصى

وتابع الثبيتي خلال خطبة الجمعة اليوم، إن المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، والاعتداء عليها جريمة لا تغتفر، داعيًا الله أن يحفظ المسجد الأقصى وأهله المرابطين من كل سوء ومعتد أثيم.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي: اللهم احفظ #المسجد_الأقصى وأهله المرابطين من كل سوءٍ ومعتدٍ أثيم#الإخبارية pic.twitter.com/V93eCw9GvQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

واستطرد: اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله من كل شر وسوء، اللهم احفظهم بحفظك واشملهم برعايتك، ورد كيد ومكر المعتدين في نحورهم يا قوي يا عزيز.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي: أفصحوا بأحزانكم لربكم واجتهدوا بالدعاء في ليالي العشر الأخير من رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/xMeVt6eTg4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

الاجتهاد بالدعاء

من جانب آخر، حث الثبيتي المصلين على ضرورة الاجتهاد في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، قائلًا، في ليالي العشر الأواخر تحلو المناجاة، ويخلو العبد بسيده ومولاه يبث همومه، ينثر أحزانه، ينفث شكواه يرفع لخالقه آماله، يعترف بذنبه، يقر بخطئه، يعلن توبته، يسكب الدمع مدرارًا، يملأ قلبه خشية ورجاء، وذلًا وانكسارًا، فلا رب لك سواه، ولا يجبر الكسر إلا هو، هنا يستجاب الدعاء وتتنزل النفحات.

وأكمل مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة: “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون”، وتابع مستشهدًا بالحديث الشريف: “إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ”.