خلاف بين مودريتش والريال بسبب المنتخب

يُثير مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مورديتش حالة من الجدل، حيث ينتهي عقده بنهاية منافسات الموسم الحالي.

المنتخب يثير أزمة

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “استمرارية لعب مودريتش مع منتخب كرواتيا، من نقاط الخلاف بين اللاعب وريال مدريد في الفترة الأخيرة”.

وأضافت: “مسؤولو المرينغي لا يفهمون كيف يشارك لاعب يبلغ 37 عامًا هذا العدد الكبير من الدقائق مع المنتخب في التوقفات الدولية؟، لوكا صاحب ثالث أعلى عدد دقائق بين لاعبي ريال مدريد، مع النادي والمنتخب، في مختلف المسابقات”.

وتابعت: “مودريتش صامت بشأن مستقبله.. لا يتحدث مع زملائه في الفريق، كما أن المقربين منه لا يعرفون مصيره، واللاعب لا يزال يفكر حول ما يجب فعله، ولا يحب الحديث عنه كثيرًا، لذا من الصعب توقع ما سيفعله”.

وواصلت “ريليفو”: “لوكا يحب اللعب لمنتخب بلده كثيرًا، لكن لا يزال من المجهول معرفة قدرته على البقاء قويًا والصمود حتى يورو 2024”.

عرض سعودي أمام مودريتش

ولفتت الشبكة الإسبانية إلى أن مودريتش لديه عرض من السعودية براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، مضيفة: “وسيؤثر مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي وتوني كروس على قراره”.

وارتبط اسم النجم الكرواتي بالانضمام إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي.