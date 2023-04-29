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في مختلف مناطق المملكة

خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف
المواطن - واس

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 / 9 / 1444 هـ الموافق 20 / 4 / 2023 م حتى 6 / 10 / 1444هـ الموافق 26 / 4 / 2023 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10606) مخالفين، منهم (5620) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3825) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1161) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1087) شخصًا، (25%) منهم يمنيو الجنسية، و(74%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (29) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23206) وافدين مخالفين، منهم (19566) رجلاً، و(3640) امرأة.

جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

خامسًا: تم إحالة (14576) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2812) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (3254) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

  

 

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